中国メディアの快科技は9日、中国自動車情報サイトの易車がまとめた台湾の5月の自動車ブランド別販売台数トップ10と車名別販売台数トップ10について取り上げた。それによると、ブランド別販売台数トップ10は、1位がトヨタで9909台（シェア30．0％）、2位がトヨタの高級車ブランドのレクサスで2500台（同7．6％）、3位がテスラで1781台（同5．4％）、4位が中華汽車（CMC）で1773台（同5．4％）、5位がメルセデス・ベンツで1732台（