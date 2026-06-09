今年の中国の大学入試の会場周辺では、『旗開得勝（旗を掲げて勝利を収める）』という縁起を担ぎ、チャイナドレス（旗袍）を纏った母親たちの姿が、今年も6月ならではの風物詩となっています。近年、チャイナドレスは「ハレの日」の特別な装いにとどまらず、普段着として日常に溶け込みつつあります。 「以前は、大学受験や結婚式のためにチャイナドレスを買うことがほとんどだったが、今では若者は仕事や買い物、カフェでくつろぐ