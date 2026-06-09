森永製菓は、森永乳業の「森永ミルク 加糖れん乳」とコラボレーションした「ミルクキャラメル」など3商品を、2026年6月16日から期間限定で発売する。「れん乳ケーキ」「ハイチュウ」もいずれも、「森永れん乳」のブランドカラーや意匠を用いたコラボレーションパッケージを採用する。「ミルクキャラメル＜森永れん乳＞」は、「森永れん乳」を使用した、れん乳の甘さとキャラメルらしいコクを味わえる。「れん乳ケーキ」は、「森永