来年度いっぱいで補助金の打ち切りを告げられた神戸のオーケストラが、揺れています。 【画像を見る】補助金打ち切り方針の報を受け…「平均来客数の３倍」が訪れた神戸市室内管弦楽団のコンサート 神戸市はこれまで「神戸市室内管弦楽団」に年間約８５００万円の補助金を支給してきましたが、補助金を来年度いっぱいで廃止する方針を明らかにしたのです。補助金の廃止によって運営が立ち行かなくなり、もし解散