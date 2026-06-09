農業生産者から悲鳴が上がる中、行政に支援を呼びかける動きも始まっています。「農家の危機を救ってください。よろしくお願いします」深刻化する中東情勢悪化の影響を受けて、9日、JA熊本中央会など熊本県内5つの農業団体が、自民党県連や木村敬知事などに支援を求める緊急要請を行いました。要請書では、燃料や肥料などの価格高騰への対応策を拡充すること、食料の安定供給のため農業生産・加工・流通部門に梱包資材を優先的に供