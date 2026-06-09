YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【ゴルフ】飛距離が伸びない原因は下半身にあった!?施術後の結果がヤバい…【ココリコ遠藤章造さん】」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造氏をゲストに迎え、全身の関節整体によってゴルフの飛距離アップを目指す様子が収められている。 遠藤氏の「飛距離が伸びない」という悩