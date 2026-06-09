メキシコ・ティフアナの空港に着いて記者の質問に答えるイラン代表のMFジャハンバフシュ＝7日（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】11日開幕のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するイラン代表がメキシコに到着した際、米軍による誤爆が疑われるイランの小学校爆撃の犠牲者を追悼するバッジを着けていたと、AP通信が8日報じた。APによると、イラン代表の選手は7日、ベースキャンプ地のメキシコ北西部テ