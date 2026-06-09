木原稔官房長官の9日午後の記者会見で、月刊「文藝春秋」が報じた茂木官房長官秘書官の不倫・不正出張疑惑について質問が出た。【映像】木原長官「経産省勤務時代の行動」（発言の様子）記者が「文藝春秋は茂木官房長官秘書官が首席国際博覧会統括調整官を務めていた昨年、万博関連の職務で大阪に出張した際に不倫関係にあった女性と公費で利用したホテルに複数回宿泊したと報じている。これについて、本人への聞き取りは行っ