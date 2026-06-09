中国と北朝鮮の首脳会談をめぐり、木原官房長官は「重大な関心を持って関連情報の収集・分析を行っている」と話しました。中国の習近平国家主席は、8日から2日間の日程で北朝鮮の平壌を訪れ、金正恩総書記と首脳会談を行いました。会談では、外交や軍事、経済など様々な分野で関係を発展させることで一致し、両国の人的往来を拡大させることを確認したということです。一方、北朝鮮メディアでは、注目された非核化への言及は確認さ