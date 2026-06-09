いわゆる裏金問題をうけて、2024年に自民党を離党した世耕弘成衆議院議員が復党願を提出したことについて、自民党の石井参議院幹事長が「時期尚早」などとして反対の立場を明らかにしました。石井幹事長「国民生活に必要な補正予算を審議する大事な時期に、個人の思いを自民党本部に復党願を出すなんてことは、政治家以前に人として信じられない」自民党・石井参議院幹事長はいわゆる裏金問題をめぐって世耕氏も関係する裁判が続い