競泳日本代表の池江璃花子（２５）が９日、都内で行われた公開練習後に取材に応じ、日本選手権女子５０メートル自由形（７日）での敗戦の要因を語った。この日は８月に開幕するパンパシフィック水泳選手権（米・カリフォルニア）に向けて、男女の代表選手が集合。７日の試合後には「みっともない、情けない」と憔悴していた池江も明るい表情で練習に取り組んだ。「勝利を収められなかった代表選手としての自分に恥ずかしい気持