マドンナは７月３日にリリースされる新作アルバム「コンフェッションズ?」で新たな限界に挑戦しており、５日にはニューヨークのトライベッカ映画祭で、ここ数年で最も過激なミュージックビデオを発表した。しかも、そのビデオにはスーパーモデルのケイト・モスが共演している。英紙デーリー・メールが８日、報じた。１４分間の新たな映像作品「コンフェッションズ?」の中の衝撃的なシーンの一つでは、６７歳の彼女がナイト