「考えすぎるのは頭がいいからなのだろうか」このような疑問を抱いている人は多いのではないでしょうか。実際、考えすぎる人には思考の深さや先を読む力、多角的な視点を持つといった特徴があり、「頭がいい」と評価されることもあります。本記事では、考えすぎる人が「頭がいい」といわれる理由や、そうとはいえない人との違いを解説します。また、考えすぎることのメリット・デメリットや、そのクセを強みに変える方法についても