本田圭佑氏と松井秀喜氏が対談サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。開幕を3日後に控えた9日、元サッカー日本代表の本田圭佑氏と、元プロ野 球選手の松井秀喜氏による超豪華対談が公開された。レジェンド同士の共演に、ファンからは「神と神の対談」「泣けてしまう」などの声が上がっている。人材会社「ヒトトヒトホールディングス」と本田氏の公式YouTubeチャンネルで公開された対談では