柳俊太郎 俳優の柳俊太郎が、日本テレビ系で放送中の波瑠、麻生久美子W主演ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）に出演。刑事でありながら、ヒロイン・野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生・田村徹矢という、物語のスパイスとなるユニークな役どころを好演中だ。作中では、名作文学の知識を事件解決の鍵とするルナや涼子（麻生久美子）を、刑事の立場と友人の顔を使い分けながらサポート