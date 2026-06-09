日銀の利上げが、次の局面に入ろうとしている。0.75%まで来た政策金利が、いよいよ1%をうかがう。【こちらも】日銀利上げ観測とFRB据え置き見通しNISA投資家が見るべき「読みにくさ」この変化は、来年の新NISAにも及ぶ。2027年から、つみたて投資枠の対象が広がり、株式を含まない債券型の投信も選べるようになる。株式中心だった初心者向けの枠に、「守り」の一手が加わる。■なぜ今、債券なのか日本銀行は6月15〜16日に