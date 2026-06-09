南海放送の今井陽菜アナウンサーが8日、自身のインスタグラムを更新。「23歳を迎えました」と報告した。 【写真】ミス関学グランプリに輝いた今井陽菜アナ 「愛媛で迎える初めての誕生日。」とつづり、バースデープレートを手に笑みを浮かべる写真を掲載。「23歳も自分らしく、一歩ずつ頑張ります」と抱負を記した。 今井アナは2003年6月8日生まれ、大阪府出身。関西学院大学を卒業後、2026年に