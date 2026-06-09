資料岡山市役所 岡山市教育委員会は、2027年度に採用する公立学校の教員採用試験の出願者数を発表しました。 出願は2026年4月1日から5月15日に受け付けました。採用予定170人に対し、出願者は前年度より36人少ない786人、倍率は前年度より0.2ポイント下がり4.6倍となりました。 出願者の内訳は、小学校が376人（採用予定100人・倍率3.4）、中学校が320人(採用予定55人・倍率5.8)、養護教諭が70人(採用予定4人・倍率17.