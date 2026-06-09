夏商戦を前に、飲料株への関心が高まりやすい時期に入っている。気温上昇は清涼飲料やビール類の販売数量を押し上げる一方、原材料費や物流費、人件費の上昇は利益率の重しになりやすい。【こちらも】外食株の明暗、分かれ目は「客数維持」と「利益率」ゼンショー・すかいらーく・スシロー今回は、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、サントリービバレッジ&フードの3社を軸に見ていきたい。飲料株