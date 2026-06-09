「米国の金利は下がる」――この2年近く世界の株高を支えてきた前提が、今揺らいでいる。【こちらも】日銀利上げ観測とFRB据え置き見通しNISA投資家が見るべき「読みにくさ」先週末の米雇用統計が予想を上回り、米国の利上げ観測が一気に強まった。その余波で、週明けの東京市場はAI・半導体株を中心に急落した。だが、新NISAで積み立てる人にとっての本当の論点は、下げ幅の大きさではない。長く当たり前だった前提が、崩