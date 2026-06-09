J1 EASTでは鈴木優磨、森重真人が不参加元日本代表MF清武弘嗣もJリーグは6月9日、13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の選出選手のうち、11人の選手が怪我により参加できなくなったと発表した。代わりに選ばれた7選手はユニクロ製のユニフォームに袖を通す。怪我により参加できない選手は、J1 EASTからFW鈴木優磨（鹿島）の他3人。J1 WESTからMFマテウス・ジェズス（長崎）の1