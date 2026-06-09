甘粛省隴南市武都区で撮影した成熟したオリーブの実。（資料写真、隴南＝新華社配信）【新華社隴南6月9日】中国甘粛省隴南（ろうなん）市武都区は、国内でオリーブ栽培に適した地域の一つで、オリーブ産業の規模、生産量、経済効果はいずれも全国トップを誇る。2025年までに、同区のオリーブ栽培面積は64万1300ムー（約428平方キロ）に上り、産業全体の生産額は40億元（1元＝約24円）を達成した。「武都オリーブ」は国家地理的