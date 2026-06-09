働く女性の不安や悩みの相談を無料で受け付ける「労働相談ホットライン」が6月9日・10日の2日間、全国一斉におこなわれています。「労働相談ホットライン」は、働く人の悩みに寄り添い解決しようと、労働団体の「連合」が2月・6月・12月の年3回、全国一斉におこなっています。6月は、女性を対象にセクハラやマタハラ、雇い止めなど働く女性が直面する悩みについて、電話と無料通信アプリ「LINE」で受け付けています。高知県内では