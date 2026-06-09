袴田巌さんの無罪判決を受け議論が進められてきた、再審＝裁判をやり直す制度の見直しがヤマ場を迎えています。9日、衆議院の法務委員会に袴田巌さんの姉・ひで子さんが。そこで、訴えたことは・・・（ 袴田ひで子さん）「見えない権力に真実を求めて闘ってまいりました。57年でございます。なんでこんなに長くかかったのでしょう。神様がつくった法律ではございません。人間がつくった法律なんです。改正できないことはないと思っ