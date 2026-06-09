◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝９日、栗東トレセンミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）がグランプリ連勝を狙う。今春はドバイ・ターフを情勢不安のため断念。香港のクイーンエリザベス２世Ｃに目標を切り替えたが、歩様検査をクリアできない可能性があり回避した。やっと迎える今年初戦。高柳大調教師は「休み明けがカギになると思います」と指摘す