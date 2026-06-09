５日、泰州市姜堰区天目山街道北苑新村のポケットパークで体を動かす近隣住民。（泰州＝新華社配信／湯徳宏）【新華社泰州6月9日】中国江蘇省泰州市姜堰区天目山街道で近年、地域の実情に合わせて、小規模公園「ポケットパーク」の整備が進んでいる。北苑新村などに設置された4カ所には健康づくりや子どもの遊び場、地域交流などの機能が一体化され、近隣住民がくつろぎの時間を楽しんでいる。５日、泰州市姜堰区天目山街道北苑