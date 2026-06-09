◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）８回戦片岡雷斗―スリヤ・プッタルクサ（１０日、後楽園ホール）アマ６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が９日、都内でプロ２戦目の計量を行い４８・７キロ、対戦相手のプッタルクサは４８・４キロでともに１回でパスした。３月のデビュー戦はいきなり日本ランカーの大橋波月（湘南龍拳）と対戦し６回ＴＫＯ勝ち。今回は興行の第１試合で弟の叶夢がデビュ