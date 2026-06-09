【新華社平壌6月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は9日、朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長と李雪主（リ・ソルジュ）夫人が平壌の錦繍山（クムスサン）迎賓館で開いた少人数での昼食会に出席した。