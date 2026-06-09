人気格闘ゲーム「モータルコンバット」を実写化した映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、日本でも6月5日より公開中。このたび、キャスト陣とスタントチームによる壮絶なアクションシーンの舞台裏を収めた特別映像が解禁された。【動画】手加減なしのガチバトルに迫る特別映像1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた「モータルコンバット」。2021年公開の実写映画『モータルコンバット』に続く最新作と