Hey! Say! JUMPの山田涼介が、10日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』インターナショナル 世界から見た日本ってどんな国？大激論SP！』（後9：00）にSPゲストとして出演、女性陣の圧倒的パワーに思わず「バラエティーで感じたことのない疲労が…！（笑）」とつぶやく。【番組カット】吠える話を聞き入り…大爆笑する山田涼介今回は、総勢28人の世界選抜女性たちが、世界から見た日本文化の良いところや気になるところ