タレント・野々村真＆野々村俊恵夫妻の長女で、俳優・モデルの香音（かのん）が、韓国ドラマ初主演を務める『俺のマネージャーになってくれる？』（全6話）が、9日よりABEMAで全話配信される。【動画】香音、イケメン四天王と繰り広げる初々しい青春ロマンス本作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・花と、学校の四天王と呼ばれる輝かしいイケメンたちが繰り広げる、心ときめく青