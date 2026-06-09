『ウルトラマン カードゲーム』の公式サイトが9日に更新され、7月10日発売予定のブースターパック第8弾「絆、重なる時」以降の簡体字版の発売を休止することを発表した。【画像】簡体字版は発売休止！話題の『ウルトラマン カードゲーム』サイトでは「『ウルトラマン カードゲーム』の今後の展開につきまして、諸般の事情により、2026年7月10日(金)発売予定のブースターパック第8弾「絆、重なる時」以降の簡体字版の発売を休止