◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦大阪ガス6―0マツゲン箕島硬式野球部（2026年6月9日わかさスタジアム京都）2年連続の都市対抗出場を狙う大阪ガスが投打に隙のない野球を見せ、マツゲン箕島硬式野球部との初戦に快勝した。先発したエースの大宮隆寛は、5回以降の5イニングを1安打に封じるなど4安打完封。打線は3回に峰下智弘の適時二塁打で先制すると、5回には橋本典之が右越え2ラン