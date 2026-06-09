北朝鮮を訪問している中国の習近平国家主席と金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談について、北朝鮮メディアは9日、「歴史的な会談」と位置付け、大々的に報じました。北朝鮮を7年ぶりに訪れている習主席は9日、平壌（ピョンヤン）で最終日となる2日目の日程を迎えました。北朝鮮メディアは9日、習主席を空港で出迎える金総書記や会談の模様を繰り返し報じています。一方、注目されていた北朝鮮の非核化については、中国、北