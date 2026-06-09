脱・税理士の菅原氏が、日々の税務や経費にまつわる視聴者の疑問に答えながら、2026年4月から施行された昼食代補助の制度改正について解説した動画を公開した。 社員への昼食代補助には、これまで「会社負担額が月3,500円以下、かつ昼食代の半額以下」という2つの条件を満たす場合に福利厚生費として認める、というルールが設けられていた。この上限額が税制改正により月7,500円へと引き上げられ、2026年4月1日から実施