発表会で新型エクスペリアをアピールするソニーの大沢斉氏＝5月、東京都渋谷区日本メーカーが手がけるスマートフォンが存続の危機にひんしている。日本勢が相次ぎ撤退する中、最後のとりでとなるソニーグループは継続する道を選んだ。主力のエンターテインメント事業との相乗効果に期待をかけ、11日には新機種を投入して起死回生を狙う。米アップルや韓国サムスン電子、低価格を武器に台頭する中国勢の牙城を崩すのは容易ではな