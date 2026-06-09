自民党の石井準一参院幹事長は９日の記者会見で、「政治とカネ」の問題で離党した無所属の世耕弘成・元経済産業相の復党について「時期尚早だ」との見解を示した。政治資金規正法違反に問われた前参院議員らの裁判が終結していないことに触れ、「新たな事案が出るか確認しなければいけない」と指摘した。世耕氏は５月、鈴木幹事長に復党願を提出した。自民は世耕氏の選挙区がある和歌山県連の意向などを踏まえ対応を判断する。