お笑いコンビの「オズワルド」と「トム・ブラウン」が9日、エスコンフィールドでの日本ハム―DeNA戦のファーストピッチに登場。4人がそれぞれ戦隊ヒーローもののマスクをかぶって現れ、ファンを沸かせた。千葉県出身のオズワルド・伊藤以外の3人は北海道生まれの「道産芸人」。2組は札幌テレビのローカルバラエティー「道産人間オズブラウン」で共演している。伊藤だけDeNAのユニホームを着用し「ビジター席からとんでもない拍