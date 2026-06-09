大粒の激しい雨が、アスファルトや大きなシーサーの像に打ち付けています。沖縄・恩納村にある琉球村の様子では、傘をさしていてもぬれてしまいそうなひどい雨です。鹿児島・沖永良部島の知名町では昼過ぎから雨が強まり、建物の中に横殴りの雨が入り込んでくる様子が見られました。9日午後1時過ぎの鹿児島・奄美市では黒い雲が辺り一帯に出現し、その後、カメラのレンズをたたく横殴りの雨が降り出しました。沖縄から鹿児島奄美地