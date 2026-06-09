とってもお利口さんで可愛いワンコさん。でも、飼い主さんが『唯一、しつけに失敗した』と語るのは…あまりにも想定外なものでした。 思わず笑顔になってしまう、クセが強すぎるエピソードは記事執筆時点で117万回を超えて表示されており、4.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：とてもお利口さんな犬→でも、トイレをする時に…唯一失敗した『しつけ』】 とてもお利口さんな愛犬がお散歩中に…