大好きな赤ちゃんが熱を出してしまったことを知った、諭吉くんと英吉くん。元気がないのを心配してか、必ずどちらかが傍にいて様子を見守っていてくれる姿が、あまりにも尊すぎると話題になりました。 「頼りになるワンちゃん可愛い」「ママさん助かるね」と反響を呼び、1万回以上再生されています。 【動画：熱を出してしまった赤ちゃん→2頭の大型犬が、心配をして…大好きなのが伝わる『尊い光景』】 熱を出してしまった赤