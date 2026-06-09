高校野球・春の東北大会が青森県で開幕し、県大会を勝ち上がった3校が1回戦に臨みました。東北大会初出場の鹿角は、ヒット1本に抑えられコールド負け。秋田修英は、1回に一挙6点を奪われ、こちらもコールドで敗れています。県大会優勝の秋田商業は、ほぼ毎回得点を許し反撃も及ばず、宮城第2代表の東北にコールドで敗れました。県勢3校は、いずれも2桁安打を許し課題が残る結果となりました。 1か月後の7月