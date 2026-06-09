来月から、パスポートの申請手数料が大幅に引き下げられるのをご存知でしょうか。その改定に伴い予想されるのが申請の集中です。 【写真を見る】パスポート手数料が来月から「最大7000円」値下げ5年用パスポートは18歳未満が対象に来月以降は申請が集中する可能性も…【岡山】 現在のパスポートセンターの状況は？ （前田唯キャスター）「海外に行く際に必要なパスポート。その