レアル・マドリードでは7日に会長選が行われ、現職フロレンティーノ・ペレス会長の再選が決定。これにより、新指揮官にジョゼ・モウリーニョを招聘することが決定的となった。モウリーニョは2010年から3年間レアルを指揮した経験があり、13年の時を経て再登板となる。スペイン『as』は、モウリーニョの狙いがチャンピオンズリーグ制覇にあると伝えている。モウリーニョは以前レアルを指揮した際に国内リーグ、スペイン国王杯、スー