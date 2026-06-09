35歳のメキシコ代表FWラウール・ヒメネスは今夏古巣へ復帰する可能性があるようだ。英『Daily Mail』が報じている。フラムは契約満了により退団する選手を発表したが、そのうちの一人がヒメネスだ。2023年夏から同選手はフラムにてプレイし、同クラブでは公式戦通算115試合に出場し、31ゴール14アシストを記録している。35歳とベテランながら今シーズンも公式戦43試合で10ゴール3アシストを記録しているヒメネス。まだ第一線で活躍