(C)産経新聞社ラグビーリーグワンプレーオフ決勝が6月7日に行われ、コベルコ神戸スティーラーズ（以下神戸S）が22-13でクボタスピアーズ船橋・東京ベイ（以下S東京ベイ）に競り勝って優勝した。神戸Sはリーグワン初制覇。前身のトップリーグを含めると7季ぶりの栄冠を勝ち取った。【関連記事】早明戦の「魔物」に飲み込まれかかった早稲田が明治に競り勝てた理由【大学ラグビー】圧倒的な運動量を誇る神戸Sのスピーディーかつ