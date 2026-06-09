同人ゲーム「東方Project」とよみうりランド（東京都稲城市）のコラボイベント「博麗神社夏祭り2026 in よみうりランド」が、2026年6月20日〜8月23日の期間に開催される。【画像】描き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズやコラボフードほか、よみラン×東方コラボの内容8人のキャラクターを描き下ろしたメインビジュアルがコラボを彩る。園内では、のぼりの展示や休憩所のラッピングなどが施されるほか、謎解きクリエイター集