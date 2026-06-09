大阪都構想の制度案を議論する法定協議会に、市議団の3会派が不参加を表明しました。 （公明党・大阪市議団西徳人幹事長）「このたび、法定協議会への参加を見送ることといたしました」 大阪都構想の制度案を議論する法定協議会をめぐっては、6月8日、都構想に反対している公明・自民などの3会派が、参加条件として大阪市の横山市長に「住民投票と統一地方選の投票日を同じ日にしない」ことや、「議事は全会一致で決める」こと