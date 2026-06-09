近畿最大の赤字路線。利用者の増加を期待した特急「くろしお」の増便でしたが、その結果は―― JR西日本などは、赤字額が近畿最大となっている白浜～新宮間の利用者を増やそうと、去年11月から今年3月末までの半年間、特急「くろしお」を毎日1往復増便する実証実験を行ってきました。 JR西日本は9日、この増便による「くろしお」の乗車人数は、去年と比べて１か月あたり平均29人の増加にとどまったと発表しまし