◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月９日、函館競馬場愛知杯１１着から巻き返しを図るカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）が、初タイトルへ向けて順調な調整を進めている。その前走の敗因は距離と明白だ。松原助手は「すごく状態良く送り出せましたが、止まっちゃうんだという感じでした。（ベストは）１２００メートルなんだなと改めて実感